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На Украине снова объявлена воздушная тревога

На территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога

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Oleh Dubyna/Shutterstock

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сначала воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, через 15 минут — в Киеве и остальных регионах.

До этого 31 декабря первые сирены на Украине прозвучали в 10:41 по местному времени (11:41 по московскому времени), через три минуты сирены зазвучали во всех украинских регионах, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Примерно в 11:47 (12:47 по московскому времени) начали приходить сигналы отбоя тревоги.

31 декабря министерство обороны РФ сообщило, что в ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

Ранее ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье.

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