Глава Минздрава оценил состояние пострадавших при атаке на Белгород

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время в тяжелом состоянии находятся 22 человека из числа пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинских войск. Его слова передает ТАСС.

По словам главы ведомства, к текущему моменту все раненые получили медицинскую помощь. К осмотру и лечению граждан были привлечены сотрудники сразу нескольких местных больниц, уточнил он.

«Сейчас на стационарном лечении у нас находятся 109 пациентов, амбулаторных пациентов 40 человек было. Из 109 стационарных больных 22 пациента «тяжелых», — уточнил Мурашко.

Он добавил, что врачи продолжают оказывать раненым всю необходимую помощь. В том числе речь идет о проведении хирургических операций и реабилитации пациентов, пояснил министр.

30 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода, где в тот момент гуляли семьи с детьми. Согласно последней информации, 24 человека спасти не удалось.

На следующий день специальный борт МЧС РФ доставил в Москву пострадавших при обстреле Белгорода, которые получили наиболее серьезные травмы. Всего в столицу транспортировали 25 жителей атакованного города.

Ранее министерство обороны РФ сообщило об ответных действиях на обстрел Белгорода.