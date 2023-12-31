В Москву доставлены пострадавшие при обстреле Белгорода

Самолет Ил-76 МЧС России с пострадавшими при обстреле в Белгороде приземлился в подмосковном аэропорту «Жуковский». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спасателей.

На борту находились 25 человек, включая шестерых детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду 30 декабря.

До этого стало известно, что специальный борт МЧС РФ доставит в столицу 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Среди 25 пострадавших на борту — шестеро детей. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили об ответных мерах на обстрел Белгорода.