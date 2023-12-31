На Крымском мосту возобновили движение транспортных средств

Движение транспортных средств по Крымскому мосту возобновлено спустя 40 минут после его приостановки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Иные подробности о ситуации на переправе в данный момент не уточняются. В частности, это касается причин временной остановки движения автомобилей по Крымскому мосту.

31 декабря на Крымском мосту перекрыли движение транспортных средств. Представители властей, в свою очередь, призвали находящихся на переправе людей не паниковать и выполнять рекомендации сотрудников транспортной безопасности. То же касалось водителей и пассажиров, которые в тот момент находились в зоне досмотра.

Накануне перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась пробка из 487 автомобилей. В то же время на въезде на переправу со стороны Керчи образовался затор из 164 машин.

Как отмечалось в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», время ожидания составляло около двух часов. Информация о причинах возникновения пробок на дорогах не появлялась.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при императоре Николае II и Иосифе Сталине.