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На Украине отменили воздушную тревогу

На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

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Oleh Dubyna/Shutterstock

На всей территории Украины отменили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Первые сирены прозвучали в 10:41 по местному времени (11:41 по московскому времени), через три минуты сирены зазвучали во всех украинских регионах, а также в подконтрольные Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Примерно в 11:47 (12:47 по московскому времени) стали поступать сигналы отбоя тревоги.

Утром 31 декабря начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Киевской области случился пожар после ночных взрывов. Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что в городе зафиксировано более шести инцидентов. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Хмельницкой и Черкасской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее стало известно, что воздушная тревога в Севастополе продлилась 20 минут.

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Операция на Украине
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