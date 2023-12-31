Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиян призвали убрать из новогоднего меню три продукта, которые могут вызвать рак

Онколог Каприн призвал убрать из новогоднего меню копченые и жирные продукты

close
100%
Pexels

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн назвал три опасных продукта, которые нужно убрать с новогоднего стола. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Врач попросил россиян убрать или хотя бы не употреблять в больших количествах копченую, острую и жирную пищу, которая может появиться на новогоднем столе. По его словам, именно эти три категории продуктов увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка.

Вместо опасных продуктов Каприн посоветовал есть больше овощей, фруктов и в целом стараться питаться сбалансированно, чтобы организм своевременно получал необходимые ему витамины и микроэлементы.

Также в новом году онколог посоветовал не заниматься самолечением и по возможности отказаться от вредных привычек. По его словам, ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят здоровья. Он подчеркнул, что именно эти привычки могут привести к «поломке» организма.

Ранее врач Марина Бережная призвала запастись некоторыми лекарствами на новогодние каникулы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами