Россиян призвали убрать из новогоднего меню три продукта, которые могут вызвать рак

Главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн назвал три опасных продукта, которые нужно убрать с новогоднего стола. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

Врач попросил россиян убрать или хотя бы не употреблять в больших количествах копченую, острую и жирную пищу, которая может появиться на новогоднем столе. По его словам, именно эти три категории продуктов увеличивают риск развития онкологических заболеваний кишечника и желудка.

Вместо опасных продуктов Каприн посоветовал есть больше овощей, фруктов и в целом стараться питаться сбалансированно, чтобы организм своевременно получал необходимые ему витамины и микроэлементы.

Также в новом году онколог посоветовал не заниматься самолечением и по возможности отказаться от вредных привычек. По его словам, ни одна выкуренная сигарета или лишний выпитый бокал спиртного не добавят здоровья. Он подчеркнул, что именно эти привычки могут привести к «поломке» организма.

Ранее врач Марина Бережная призвала запастись некоторыми лекарствами на новогодние каникулы.