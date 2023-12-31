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Названо число зданий в Белгороде, поврежденных при обстреле ВСУ

ТАСС: обстрел Белгорода повредил 44 здания, включая три торговых центра

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Reuters

Вчерашний обстрел повредил 44 здания и порядка 50 автомобилей в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным служб, повреждения получили 33 дома, три торговых центра, четыре административных и социальных объекта. Как ранее заявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ракетные удары затронули более 380 квартир.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали свыше 100 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания. Она назвала обстрел Белгорода терактом.

Ранее в Белгороде прозвучала воздушная тревога.

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Обстрел Белгорода
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