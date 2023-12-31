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Жителей Курской области призвали праздновать Новый год дома

Губернатор Курской области призвал жителей оставаться дома во время праздников

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона провести новогодние праздники дома. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, эта мера желательна из-за неспокойной обстановки в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также глава региона призвал к умеренности и сдержанности в зимние праздники.

В Курской области сейчас действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников.

«Минобороны, пограничники, органы правопорядка и добровольная народная дружина региона круглосуточно обеспечивают безопасность курян, в том числе в приграничных районах. Администрация и правительство Курской области в предстоящие дни работают в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество дежурных бригад», — заключил Старовойт.

30 декабря бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения различной степени тяжести получил 131 гражданин.

Ранее в США прокомментировали обстрел Белгорода со стороны украинских войск.

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Обстрел Белгорода
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