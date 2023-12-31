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В Херсоне произошли взрывы

РБК-Украина: в подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

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Shutterstock

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщает украинское агентство РБК-Украина.

«В Херсоне звучат взрывы», — говорится в публикации.

Официальной информации о взрывах еще не поступало.

До этого начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что на объекте критической инфраструктуры в Киевской области случился пожар после ночных взрывов.

В ночь на 31 декабря украинские средства массовой информации сообщали о взрывах в Киеве, а также в Белой Церкви Киевской области Украины.

До этого в Харькове зафиксировали повторные взрывы, после которых начались пожары. По информации официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области продолжает действовать объявленная вечером 30 декабря воздушная тревога.

Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале заявил, что в городе зафиксировано более шести инцидентов. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Хмельницкой и Черкасской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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