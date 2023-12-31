В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 100 боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО «Град», — сообщил он.

Зафиксировано попадание в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Разрушения получили шесть частных домовладений и 11 хозяйственных построек, повреждена ЛЭП.

В Белгородском районе по селу Щетиновка ударили 13 артиллерийских снарядов. В других селах района беспилотники сбросили боеприпасы.

В Борисовском районе по селу Цаповка выпущено 12 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Богун-Городок. В Волоконовском районе минометом обстреляли хутор Старый.

Также обстрелы пришлись на Грайворонский округ, Краснояружский район, Шебекинский округ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в административном центре региона.

Ранее мэр Владивостока Шестаков отменил фейерверки после обстрела Белгорода ВСУ.