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В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 100 прилетов со стороны ВСУ

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Антон Вергун/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области порядка 100 боеприпасов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе по поселку Уразово выпущено девять снарядов из РСЗО «Град», — сообщил он.

Зафиксировано попадание в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Разрушения получили шесть частных домовладений и 11 хозяйственных построек, повреждена ЛЭП.

В Белгородском районе по селу Щетиновка ударили 13 артиллерийских снарядов. В других селах района беспилотники сбросили боеприпасы.

В Борисовском районе по селу Цаповка выпущено 12 минометных снарядов, из гранатомета обстреляно село Богун-Городок. В Волоконовском районе минометом обстреляли хутор Старый.

Также обстрелы пришлись на Грайворонский округ, Краснояружский район, Шебекинский округ.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в административном центре региона.

Ранее мэр Владивостока Шестаков отменил фейерверки после обстрела Белгорода ВСУ.

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