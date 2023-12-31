В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в административном центре региона. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности», — написал Гладков.

Утром 31 декабря в Белгороде сработали сирены ракетной опасности. Тогда же губернатор области призвал местных жителей пройти в специально оборудованные укрытия.

Днем ранее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения различной степени тяжести получил 131 гражданин. Позже уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в международные органы, потребовав осудить атаку на населенный пункт.

В свою очередь, помощник генерального секретаря ООН Халад Хиари призвал стороны украинского конфликта не наносить удары по городам и селам. Такое заявление дипломат сделал в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, организованного из-за ситуации в Белгороде.

Ранее в США прокомментировали обстрел Белгорода со стороны украинских войск.