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Москвичам рассказали о погоде 31 декабря

Синоптик Тишковец: дождь, снег и около 0 градусов ожидается в Москве 31 декабря

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Илья Питалев/РИА Новости

Дождь, снег, гололедица и около 0 градусов ожидается в Москве и области 31 декабря. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в столице обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта, в связи с чем к вечеру оттепель сменится минусовыми температурами. По словам синоптика, дожди перейдут в скоротечные заряды снега, а на дорогах образуется сильная гололедица толщиной от 5 до 10 мм. К концу дня Тишковец предупредил об арктическом вторжении.

«В Москве кратковременные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха днем около 0, по области -3 - +2℃, вечером резкое понижение до -4-9℃», — рассказал специалист.

Синоптик отметил, что ветер в Москве будет порывистый, северо-западный, скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 741 мм ртутного столба, что ниже нормы.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что днем 31 декабря в Москве ожидается 0 градусов, а к вечеру начнется похолодание.

Ранее синоптик рассказал, какие города встретят самый холодный и самый теплый Новый год.

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