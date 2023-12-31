В Киевской области после взрывов начался пожар на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Киевской области случился пожар после ночных взрывов. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

В ночь на 31 декабря украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, а также в Белой Церкви Киевской области Украины.

По данным Кравченко, пожар удалось ликвидировать.

До этого в Харькове зафиксировали повторные взрывы, после которых начались пожары. По информации официального ресурса по оповещению населения, в Харьковской области продолжает действовать объявленная вечером 30 декабря воздушная тревога.

Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале заявил, что в городе зафиксировано более шести инцидентов. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Белой Церкви в Киевской области, Киеве, в Хмельницкой и Черкасской областях и в подконтрольном Украине городе Запорожье.

Ранее Вооруженные силы России отразили четыре атаки ВСУ.