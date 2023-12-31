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В Казахстане собралась длинная пробка из-за бурана

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана скопилось более тысячи машин

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Depositphotos

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург из-за бурана в пробке встало более тысячи машин. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана в Telegram-канале.

Ранним утром из-за непогоды на дороге встали в пробку 1359 транспортных средств, в которых в общей сложности было 3459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алматы — Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более трех тысяч человек, отметили в сообщении ведомства.

Также в МВД указали, что за двое суток полицейские сопроводили до ближайших населенных пунктов около 17 тысяч различных машин. Людей размещают в теплых помещениях, для них организовали горячее питание. Полиция продолжает спасать людей из снежных заторов, заключили в пресс-службе.

До этого под Челябинском из-за ледяного дождя пришлось ограничить движение на нескольких дорогах — ограничения коснулись такси, автобусов и грузовиков.

Ранее летевший из-за границы в Россию самолет несколько раз поменял курс из-за непогоды.

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