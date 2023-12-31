Названы лучшие продукты для защиты от похмелья

Картофель, жирная рыба и ряд других продуктов могут помочь подготовиться к употреблению алкоголя и снизят вероятность появления похмелья на следующий день. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Специалисты рассказали, что к застолью следует готовиться заранее: желательно за несколько часов до него выпить 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента — он поможет вывести этанол из организма.

Кроме того, за 2-3 часа до начала празднования нужно поесть. Лучше всего подойдут блюда с картофелем (он мешает всасыванию алкоголя внутри желудка и препятствует перепадам уровня сахара в крови), жирной рыбой, растительным маслом и орехами (они богаты полезными жирами, которые замедляют всасывание этанола), а также с зеленью, которая способствует выведению лишней жидкости из организма.

Эксперты также советуют перестать пить и есть за пару часов до сна: так организм успеет переварить большую часть съеденного и выпитого.

До этого нарколог Игорь Куреков напомнил, что уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья, не существует. Он напомнил, что спиртное связано как минимум с семью типами рака, включая колоректальный и рак молочной железы.

Ранее стало известно, какое блюдо на завтрак может облегчить похмелье.