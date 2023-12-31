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Над Курской областью сбит украинский беспилотник

Минобороны России: Над Курской области российская ПВО сбила украинский БПЛА

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО БПЛА уничтожен над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

Ранее министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции заявляло, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

До этого в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в районе освобожденного города Марьинка Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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