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Количество погибших при обстреле Белгорода выросло до 22

Гладков: число погибших в Белгороде при ударе ВСУ выросло до 22 человек

В Белгороде скончался еще один пострадавший при обстреле города, произошедшем 30 декабря. Таким образом общее число погибших достигло 22 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому сожалению, к большому горю, у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.

По словам Гладкова, сейчас в больницах 109 пострадавших. Тяжелые ранения у 25 человек, их отправят в федеральные медучреждения.

Губернатор рассказал, что в результате обстрела были повреждены порядка 30 жилых многоэтажек, несколько частных домов и множество машин. Ночью на уборку города от мусора вышли более 2 тыс. человек, включая обычных граждан.

Гладков анонсировал заседание оперативного штаба в первой половине 31 декабря и пообещал рассказать на нем о текущей ситуации и принятых в связи с ней решениях.

30 декабря центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу. Удар был нанесен двумя ракетами с кассетными боеприпасами и из РСЗО чешского производства. Повреждения в результате ударов ВСУ получили исключительно гражданские объекты. В результате пострадали свыше 100 человек.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН по Белгороду, что все организаторы и исполнители террористической атаки на город понесут наказание.

Ранее в Совфеде объяснили удар ВСУ по Белгороду паникой украинских властей.

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Обстрел Белгорода
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