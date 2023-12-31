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Москвичей предупредили о сильной гололедице в воскресенье

Гидрометцентр: сильная гололедица и мокрый снег ожидается в Москве в воскресенье

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Илья Питалев/РИА Новости

Облачная погода с мокрым снегом и сильной гололедицей ожидается в российской столице в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Днем в российской столице будет 0-2 градуса тепла, в ночь на понедельник — до минус 13 градусов», — уточнили в сообщении.

Ветер в Москве будет дуть западный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление достигнет 736 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье столбики термометра покажут от -3...+2°C. К вечеру температура воздуха может понизиться до минус 6 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки -16°C.

Накануне москвичей предупредили о похолодании на Новый год. По мнению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура в центральной части столицы понизится до -5...-7°C.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о морозах и аномальном холоде сразу в 39 регионах страны.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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