ВМС Британии получили данные о новых взрывах у Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявило, что осведомлено о новых взрывах в районе от йеменского портового города Ходейда, передает РИА Новости.

«Сообщается о новых взрывах недалеко от порта Ходейды», — уточнили в ведомстве.

26 декабря ВМС Британии уже сообщали о взрывах у берегов Йемена. Они были слышны с 03:20 по местному времени (совпадает с мск) с разницей в 5 минут. Данные о компании-операторе или названии судна в заявлении не приводятся.

До этого Хуситы в Йемене обстреляли контейнеровоз в Красном море. Об этом сообщил представитель Вооруженных сил хуситов Яхья. По его словам, хуситы не нарушали движения судов в Красном море поскольку его действия направлены на корабли, имеющие отношения к Израилю.

28 декабря эксперт предположил, что конфронтация Ливана и Израиля может перерасти в открытую войну.

Ранее враждующие стороны в Йемене договорились работать над прекращением огня.