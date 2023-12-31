Российские власти будут исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН в связи с обстрелами Белгорода, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации.

Он отметил, что российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления.

«А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. <…> Мы ее, разумеется, будем исправлять»,— сказал Небензя.

До этого постоянный представитель РФ при ООН обратил внимание, что Россию удивило молчание генсека ООН по атаке ВСУ на Белгород.

Также он предупредил о готовности РФ дать более жесткий ответ на угрозы. До этого Небезя уличил Запад, как соучастника совершаемых властями Украины преступлений.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.