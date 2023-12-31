Контейнеровоз датской компании Maersk обстреляли в Красном море

Контейнеровоз датской компании Maersk попал под обстрел в южной части Красного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженнных сил США (СЕНТКОМ).

«<…> контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета», — уточнили в ведомстве.

28 декабря стало известно, что крупнейший перевозчик грузов вновь начал использовать Суэцкий канал. Maersk приняла решение после начала многонациональной операции НАТО «Страж процветания» в Красном море. До этого компания направляла суда в обход Красного моря из соображений безопасности. В то же время конкурент Maersk — компания MSC — пока продолжает использовать маршрут вокруг Африки.

Накануне в Красном море американцы за сутки сбили 12 дронов хуситов. Атаки при этом продолжались примерно 10 часов. Американские военные отметили, что сами корабли, находившиеся в районе атаки, не пострадали.

Ранее стало известно, что Испания снимет вето на участие ЕС в операции в Красном море.