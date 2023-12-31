Стало известно сколько военных РФ будут обеспечивать ПВО-ПРО РФ в Новый год

Минобороны РФ сообщило, что около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону (ПВО) России в новогодние праздники, передает РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — сообщили в пресс-службе.

Также в Минобороны уточнили, что в ночь 1 января на боевое дежурство выйдут более 1800 военных из 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения российских Воздушно-космических сил.

До этого стало известно, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 по московскому времени 1 января.

23 декабря юрист Алла Георгиева выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в России в новогодние праздники.

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