Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно сколько военных РФ будут обеспечивать ПВО-ПРО РФ в Новый год

Около 20 тыс военных будут обеспечивать ПВО-ПРО РФ в новогодние праздники

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило, что около 20 тысяч военнослужащих будут обеспечивать противовоздушную оборону (ПВО) России в новогодние праздники, передает РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — сообщили в пресс-службе.

Также в Минобороны уточнили, что в ночь 1 января на боевое дежурство выйдут более 1800 военных из 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения российских Воздушно-космических сил.

До этого стало известно, что Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 08:00 по московскому времени 1 января.

23 декабря юрист Алла Георгиева выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в России в новогодние праздники.

Ранее в Кремле рассказали о планах президента России Владимира Путина на Новый год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами