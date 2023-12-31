Киселев счел смерть Максима Соколова большой потерей

Гендиректор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что смерть колумниста РИА Новости Максима Соколова — это невосполнимая утрата. Об этом он заявил агентству РИА Новости.

По словам главы медиагруппы, журналист задавал «очень высокую планку», превосходил всех по таланту, глубине материалов и форме.

«Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата», — сказал Киселев, отметив, что медиагруппе будет не хватать Соколова.

Киселев обратил внимание, что Соколов был «исключительным человеком». Он рассказал о его культуре, исключительном таланте, чувстве юмора и «искренней любви к России».

Публицисту Соколову было 64 года. Как стало известно, его не стало на даче в Тверской области. Много лет Соколов был обозревателем «Коммерсанта» и «Известий», одним из авторов информационно-аналитического интернет-журнала GlobalRus, он вел программу «Однако» на Первом канале, публиковал статьи в «Русском журнале», «Эксперте», «Комсомольской правде».

Ранее режиссер Сокуров опроверг сообщения о завершении карьеры.