Сирены звучат в четырех областях Украины

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации в четырех регионах страны объявлена воздушная тревога.

Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой Ровненской областях.

По данным с цифровой карты, тревога была объявлена в 23:46 мск в Житомирской области, а позже распространилась на другие регионы.

До этого в Сумской области произошли взрывы.

Вечером 30 декабря воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Ночью 29 декабря и утром на следующий день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.