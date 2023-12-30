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В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов

Гладков принял решение об отмене массовых мероприятий в Белгороде

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Телеграм-канал «Baza»

Массовые мероприятия отменили в муниципальных образованиях Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Принято решение об отмене массовых мероприятий на территории всех девяти приграничных муниципальных образований», — написал он.

Гладков уточнил, что мероприятия также отменили в Белгороде и Яковлевском городском округе.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой.

В Организации Объединенных Наций после ударов по Белгороду заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Также в ООН заявили, что обстрелы мирного населения должны быть осуждены и немедленно прекращены.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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