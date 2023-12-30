В Сумской области произошли взрывы

Взрывы зафиксировали в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

В публикации не привели подробности происшедшего.

Вечером 30 декабря воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

До этого стало известно о взрывах в Харькове. Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале заявил, что в городе зафиксировано более шести взрывов. Харьковская область граничит с Белгородской.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой.

Ночью 29 декабря и утром на следующий день Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий украинских Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.