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В Херсонской области заявили, что Каховского водохранилища как такового уже нет

Сальдо: Каховского водохранилища как такового после подрыва плотины уже нет

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Maxar Technologies/Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил, что после прорыва плотины в июне Каховское водохранилище как таковое уже не существует.

«Трагическим событием было <...> разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского водохранилища. Его сейчас уже нет», — сказал он.

18 декабря Сальдо заявлял, что Каховскую плотину можно восстановить с использованием современных технологий и на основе сохранившихся проектных документов.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.

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