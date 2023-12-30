В ООН осудили обстрел Белгорода ВСУ

В Организации Объединенных Наций после обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявили, что атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан нарушают международное гуманитарное право. Об этом пишет РИА Новости.

Также в ООН заявили, что атаки на мирное население должно быть осуждено и немедленно прекращено.

До этого постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание Совета Безопасности ООН, которое запросила Россия в связи с обстрелом Белгорода, начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или в 16:00 по нью-йоркскому.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор. В результате пострадали 108 человек.

В МЧС заявили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания. Она назвала обстрел Белгорода терактом и сообщила, что Россия потребовала заседания Совета Безопасности ООН в связи с сегодняшними событиями.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.