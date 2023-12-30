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В Запорожской области усилят меры безопасности из-за обстрела Белгорода

Балицкий: в Запорожской области усилят меры безопасности в период праздников

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РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил, что власти решили усилить меры безопасности в регионе в период новогодних праздников из-за массированного обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины.

Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет, подчеркнул он.

Режим комендантского часа на территории Мелитопольского городского округа, Бердянского городского округа, Приморского муниципального района, Приазовского муниципального района, Акимовского муниципального района будет действовать с 22:00 до 05:00 (21:00 до 4:00 мск). На остальной территории региона — с 21:00 до 05:00. (с 20:00 до 4:00 мск).

Балицкий попросил жителей отнестись с пониманием к этим мерам и добавил, что безопасность жителей и гостей региона находится в приоритете у властей.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой. Оно начнется 31 декабря в полночь по московскому времени, или 30 декабря в 16:00 по нью-йоркскому.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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Обстрел Белгорода
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