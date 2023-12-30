В новых российских паспортах появится биометрия

Правительство утвердило положение о паспорте гражданина России, где сообщается, что в документах будут указывать биометрические персональные данные. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Обновленное положение подготовили из-за принятия нового закона о гражданстве. В пункт включили образец и описание паспорта гражданина Российской Федерации.

Паспорта продолжат оформлять на старых бланках до их израсходования. Документы будут действительны до срока их плановой замены, уточили в постановлении.

До этого генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что в единой биометрической системе (ЕБС) хранятся десятки миллионов образцов лица и голоса граждан России. По его словам, сейчас под защиту государства в ЕБС переданы данные десятков миллионов россиян. Процесс передачи данных из российских банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших на это свое согласие.

Ранее сообщалось, что Госдума повысила штрафы за хранение данных россиян без их согласия.