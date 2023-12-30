В московской квартире елка загорелась из-за короткого замыкания в гирлянде

Два ребенка пострадали из-за загоревшейся елки в квартире на севере Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, пожар случился в доме на Лобненской улице. Новогоднее дерево загорелось из-за короткого замыкания в гирлянде. От вспыхнувшего дерева начался пожар, который распространился на площади около десяти квадратных метров и появился густой дым. Вредными парами надышались все члены семьи — два взрослых и два ребенка.

В итоге семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку отвезли в Филатовскую больницу на машине скорой помощи, им сейчас оказывают медицинскую помощь. Взрослые от госпитализации отказались.

До этого в Петербурге на Плесецкой улице в ЖК «Чистое небо» случился сильный пожар. По предварительным данным, загорелась обстановка на площади в десять квадратных метров. Пожар постепенно распространяется на этаж выше, отметили очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Забайкальском крае загорелся гидрометаллургический завод «Удокан».