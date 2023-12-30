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В Чехии расследуют почти 90 случаев одобрения стрельбы в Праге

В Чехии завели более 50 уголовных дел, связанных с одобрением стрельбы в Праге

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Michal Kamaryt/CTK Photo/Global Look Press

Полиция Чехии завела 55 уголовных дел по факту одобрения стрельбы в пражском университете. Об этом пишет ТАСС.

Действия более 50 человек подпадают под несколько статей уголовного кодекса страны, среди которых, в частности, «угроза насилием», «одобрение уголовного преступления», «насилие по отношению к группе граждан и отдельным лицам».

В общей сложности правоохранители расследуют почти 90 случаев одобрения стрельбы в столичном ВУЗе, а также угроз ее повторения.

Большую часть угроз и одобрений стрельбы выявили в соцсетях. Наибольшее число дел (31) в отношении хулиганов расследуют непосредственно в Праге. В пресс-службе правоохранительных органов добавили, что троих авторов постов пришлось отправить на обследование к психиатрам.

21 декабря сообщалось, что в университете Праги произошла стрельба. Нападавший мог вдохновиться брянской школьницей. 23 декабря в связи с трагедией в Чехии объявлен всеобщий траур.

Ранее в США школьник выстрелил в сестру из-за подарков на Рождество.

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