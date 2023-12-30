Болгарский город встретит Новый год на сутки раньше

Болгарская «столица юмора» город Габрово встретит Новый год 30 декабря. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Нестандартная дата для празднования стала для жителей города традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за «баснословных гонораров», которые просят артисты в канун Нового года.

Так, в субботу в 19:00 по местному времени на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта состоится праздничный фейерверк.

До этого рач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова дала советы по новогодним блюдам для постящихся. В качестве горячего она рекомендовала приготовить рыбу в фольге, с гарниром из отварного картофеля и овощей. Альтернативой высококалорийному оливье могут стать заправленный растительным маслом винегрет, салат из тертой моркови, тыквы и яблока, приправленный лимонным соком, или микс из свежих огурцов, помидоров и зелени, отметила врач.

Ранее стилист Лисовец посоветовал суеверным людям встречать Новый год в зеленом белье.