В «Единой России» заявили, что обстрел Белгорода не останется безнаказанным

Обстрел центра Белгорода является терактом, который не останется безнаказанным. Об этом в своем Telegram-канале заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Турчак рассказал, что созвонился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. По словам Турчака, «Единая Россия» окажет помощь пострадавшим белгородцам. Он отметил, что волонтеры уже работают на улицах города, где помогают медикам и спасателям, а также оказывают психологическую помощь людям. Также он сообщил, что в региональном исполкоме «Единой России» разворачивается пункт помощи.

«Также окажем помощь городским властям в ликвидации последствий обстрела на улицах города. Этот теракт не останется безнаказанным», — написал Турчак.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал обстрел центра Белгорода.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

Ранее Минобороны РФ назвало ракеты, которыми ВСУ атаковали Белгород.