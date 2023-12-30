МЧС сообщило об увеличении числа погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 14 человек, включая 12 взрослых и два ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, еще 108 человек, в том числе 15 детей, пострадали.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В МЧС заявили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем этого ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Ранее Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.