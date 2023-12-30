МЧС сообщило об увеличении числа погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 14 человек, включая 12 взрослых и два ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, еще 108 человек, в том числе 15 детей, пострадали.
30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.
В МЧС заявили, что из-за обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.
По поручению президента России Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с руководителем этого ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
Ранее Путин заявил, что Запад пересек красные и даже бордовые линии поставками оружия на Украину.