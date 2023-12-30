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«Мой брат герой»: участник СВО жестоко избил таксиста, который сделал ему замечание

В Волгограде пьяный участник СВО избил таксиста на глазах своей спутницы

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Shutterstock

В Волгограде пьяный участник СВО жестоко избил таксиста, который якобы назвал его оккупантом. Об этом пишет V1.RU.

Человек в военной форме сел с женой в такси к Максиму Приказчикову и представился разведчиком и участником спецоперации на Украине.

«Практически сразу начал показывать мне свой шеврон, рассказывать, что разведчик, вернулся с линии соприкосновения и что через пять дней уходит обратно на спецоперацию. Он сидел спереди, на пассажирском сидении, а женщина его сзади. Ехал, хвастался, выпивал. Я ему замечание сделал, чтобы не проливал алкоголь на сиденье. Видимо, почувствовав из-за этого ко мне неприязнь, он стал пускать оскорбления. Называть меня лохом и так далее», — говорит пострадавший.

На конечной точке маршрута словесный конфликт перерос в избиение. Водитель пытался сопротивляться, но военный кинул его через бедро и начал избивать ногами. Потерпевший стал звать на помощь, и на его призывы откликнулась прохожая. По ее словам, сопровождавшая агрессивного пассажира спутница не попыталась успокаивать своего партнера, а сразу ушла. В итоге злоумышленник сломал мужчине ногу, избил его до сотрясения мозга и скрылся, забрав собой его сумку с документами и деньгами. Таксист до сих пор остается прикованным к больничной койке.

Брат военного, который избил Максима, утверждает, что он напал на пострадавшего, защищая свою честь.

«Мой брат герой. Он участник спецоперации на Украине, достойно сражается и защищает свою Родину. Его даже по телевидению показывали! Служит уже около трех месяцев. Конфликт был на политическую тему. Водитель, по словам брата, назвал его оккупантом. Насчет забивания ногами я не знаю, но уверен, что он бы забивать его не стал. В любом случае, называть его оккупантом — это откровенная диверсия», — заявил мужчина.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области инцидент не комментировали и не стали отвечать на запрос журналистов.

Ранее вернувшийся на родину участник СВО рассказал детям, что такое мужество, и избил соседей.

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