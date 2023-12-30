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Взрыв петарды повредил два автомобиля в Краснодаре

В Краснодаре взрывом петарды повредило два автомобиля

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Типичный Краснодар»

В Краснодаре из-за взрыва петарды оказались повреждены два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По информации издания, во дворе многоэтажного жилого дома произошел взрыв мощной петарды. В результате детонации пиротехники у одного из стоявших рядом автомобилей вылетели окна, а у другого образовались трещины на кузове. Также на кадрах очевидца видно трещины на лобовом стекле одной из машин.

До этого в Омской области многодетный отец случайно покалечил сына, взорвав петарду в старом холодильнике. Пиротехника сдетонировала, и от бытового прибора отлетела деталь, которая попала в лицо мальчику. В результате ребенку выбило передние зубы и рассекло губу.

Ранее юрист напомнил о риске получить штраф за петарды и фейерверки на Новый год.

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