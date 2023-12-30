В Петербурге случился сильный пожар в многоэтажке

В Петербурге на Плесецкой улице в ЖК «Чистое небо» случился сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как стало известно, возгорание случилось на 19-м этаже дома. Густой дым засняли очевидцы в Приморском районе.

По предварительным данным, загорелась обстановка на площади в десять квадратных метров. Пожар постепенно распространяется на этаж выше, отметили очевидцы. Информации о пострадавших пока не поступало.

26 декабря в торговом центре в Юго-Западном округе Москвы загорелся торговый центр по улице Вавилова. Посетителей и сотрудников эвакуировали. Как выяснили прибывшие на место пожарные, очагом возгорания стал кондиционер.

В этот же день в одном из кабинетов Мариинской больницы в Петербурге произошло возгорание. В МЧС сообщили, что к тушению привлекали 27 спасателей, были задействованы шесть единиц техники. Огонь потушили спустя полчаса с момента обращения в экстренные службы. Никто не пострадал.

Ранее в Забайкальском крае загорелся гидрометаллургический завод «Удокан».