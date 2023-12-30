Губернатор Калужской области резко отреагировал на обстрел Белгорода

Обстрел мирных жителей является подлым и бесчеловечным поступком. Так в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал обстрел центра Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Позвонил Вячеславу Гладкову. Убийство мирных людей, а тем более детей — подлый и бесчеловечный поступок. Выражаю соболезнования жителям Белгорода от лица калужан. То, что случилось сегодня в Белгороде — это фашизм. И он однозначно будет наказан», — написал Шапша.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе призвали всех жителей спуститься в укрытие.

Отмечалось, что при обстреле Белгорода повреждены Дом правительства и колледж.

Ранее в сети появилось видео прилета ракеты в Белгороде.