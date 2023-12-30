Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При обстреле ВСУ Белгорода повреждены Дом правительства и колледж

При обстреле ВСУ Белгорода повреждены Дом правительства и медицинский колледж

close
100%
«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Здания правительства Белгородской области и медицинского колледжа получили повреждения в результате обстрела центра Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы.

Эти здания находятся напротив друг друга.

Во время обстрела ВСУ Белгорода также пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ).По информации ТАСС, всего в городе повреждены около около 40 гражданских объектов.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали 45 человек.

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами