При обстреле ВСУ Белгорода повреждены Дом правительства и колледж

Здания правительства Белгородской области и медицинского колледжа получили повреждения в результате обстрела центра Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

В доме правительства выбиты стекла, повреждены оконные рамы.

Эти здания находятся напротив друг друга.

Во время обстрела ВСУ Белгорода также пострадало здание Белгородского государственного технологического университета (БГТУ).По информации ТАСС, всего в городе повреждены около около 40 гражданских объектов.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали 45 человек.

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.