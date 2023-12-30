В Испании арестовали пару, задумавшую ритуальную расправу с сыном в пустыне Сахара

В Испании арестовали французскую пару, которая планировала ритуально расправиться с пятилетним сыном в пустыне Сахара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гражданскую гвардию страны.

По информации агентства, супругов поймали и арестовали в порту города Альхесирас провинции Кадис. Пара с ребенком на автомобиле планировала сесть на паром, который направлялся в марокканский Танжер.

Сообщается, что у супругов имелись психические расстройства. Пара считала, что сын одержим и планировала ритуально расправиться с ним в пустыне Сахара. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Мальчик не пострадал, передает агентство. Ребенка передали в центр приема несовершеннолетних.

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