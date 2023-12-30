В сети появилось видео прилета ракеты в Белгороде

Момент прилета одной из ракет по центру Белгорода попал на камеры видеонаблюдения. Видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как снаряд прилетел в здание. Фрагменты и обломки упали на припаркованные рядом машины.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Издание РБК-Украина писало, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку «совместным мероприятием».

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.