Путину доложили об обстреле Белгорода

Президенту России Владимиру Путину доложили об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым районам Белгорода. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные попали в жилой сектор.

В этот же день Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить, пострадавшим оказывают помощь.

До этого издание РБК-Украина написало, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.