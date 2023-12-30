Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В свердловском поселке ищут подростка со шрамом на лбу

В Свердловской области сутки ищут подростка со шрамом на лбу

close
100%
СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область

В Свердловской области ищут 14-летнего подростка со шрамом на лбу. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» во «ВКонтакте».

По информации поискового отряда, школьник пропал 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха. У подростка имеется особая примета в виде шрама на лбу.

Несовершеннолетний имеет худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы.

«На момент пропажи был одет: куртка черного цвета, со спины вставка темно-серого цвета по колено, брюки черного цвета, рубашка голубого цвета, кроссовки черного цвета с красными полосами», — сообщает «Прорыв» прочие приметы пропавшего.

Отмечается, что о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам 8-9000-44-02-20 и 112.

Ранее в Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами