В свердловском поселке ищут подростка со шрамом на лбу

В Свердловской области ищут 14-летнего подростка со шрамом на лбу. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв» во «ВКонтакте».

По информации поискового отряда, школьник пропал 29 декабря в поселке Верхняя Синячиха. У подростка имеется особая примета в виде шрама на лбу.

Несовершеннолетний имеет худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы.

«На момент пропажи был одет: куртка черного цвета, со спины вставка темно-серого цвета по колено, брюки черного цвета, рубашка голубого цвета, кроссовки черного цвета с красными полосами», — сообщает «Прорыв» прочие приметы пропавшего.

Отмечается, что о местонахождении подростка можно сообщить по телефонам 8-9000-44-02-20 и 112.

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