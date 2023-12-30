В МЧС уточнили число жертв обстрела ВСУ в Белгороде

По обновленным данным, в результате обстрела Белгорода погибли десять человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четверо дети», — сообщили в ведомстве.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в жилой сектор.

В этот же день Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить, пострадавшим оказывают помощь.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки.