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В МЧС уточнили число жертв обстрела ВСУ в Белгороде

МЧС сообщило о гибели 10 человек после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

По обновленным данным, в результате обстрела Белгорода погибли десять человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четверо дети», — сообщили в ведомстве.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в жилой сектор.

В этот же день Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

В МЧС сообщили, что в результате обстрела Белгорода возникло десять возгораний. Все очаги удалось потушить, пострадавшим оказывают помощь.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область более 90 раз за сутки.

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Обстрел Белгорода
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