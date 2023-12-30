Прораб упал в котлован и получил тяжелые травмы при строительстве петербургского метро

В Петербурге прораб получил тяжелые травмы при строительстве станции метро «Горный институт». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 30 декабря на Васильевском острове. Прораб упал в котлован на площадке, где идут работы по строительству вестибюля станции метро, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «Метрострой Северной столицы».

Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики оценивают его состояние как тяжелое, сообщает издание.

После произошедшего на место прибыла следственно-оперативная группа. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не сообщаются.

До этого на предприятии «Птицефабрика Любинская» в Омске 17-летнему рабочему отрезало руку. Юношу затянуло под транспортировочную ленту.

Ранее в Петербурге рабочий сорвался с высоты и попал в больницу в тяжелом состоянии.