В Воронежской области пообещали помощь белгородцам при необходимости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал обстрел Белгорода «настоящей трагедией». Свои соболезнования жителям города он принес в Telegram-канале.

«Настоящая трагедия произошла сегодня в Белгороде <...> От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона ...» — написал Гусев.

Он отметил, что Воронежская область при необходимости готова оказать любую помощь жителям Белгорода.

Оперативная ситуация в регионе остается под контролем, добавил губернатор и попросил граждан воздержаться от использования пиротехники и салютов во время праздников.

По предварительным данным Telegram-канала «Осторожно, новости», число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.