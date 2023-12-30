Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области пообещали помощь белгородцам при необходимости

Губернатор Гусев назвал трагедией обстрел Белгорода и принес соболезнования

close
100%
Телеграм-канал «Baza»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал обстрел Белгорода «настоящей трагедией». Свои соболезнования жителям города он принес в Telegram-канале.

«Настоящая трагедия произошла сегодня в Белгороде <...> От себя лично и от правительства Воронежской области выражаю слова соболезнования и поддержки всем жителям соседнего региона ...» — написал Гусев.

Он отметил, что Воронежская область при необходимости готова оказать любую помощь жителям Белгорода.

Оперативная ситуация в регионе остается под контролем, добавил губернатор и попросил граждан воздержаться от использования пиротехники и салютов во время праздников.

По предварительным данным Telegram-канала «Осторожно, новости», число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 40 человек.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

Все новости на тему:
Обстрел Белгорода
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами