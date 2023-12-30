В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

До этого издание РБК-Украина написало, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку на Белгород «совместным мероприятием». По его словам, это произошло в ответ на российские обстрелы украинских городов. Он также заявил, что «мероприятия продолжаются».

После начала обстрелов Вячеслав Гладков сообщил, что в городе запустили сирену ракетной опасности. Он также попросил всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что число поврежденных объектов при обстреле Белгорода увеличилось до 61.