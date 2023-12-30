ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — написал глава региона.

Он добавил, что на месте работают аварийные и оперативные службы.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода. Как писал губернатор региона, они попали в жилой сектор.

В этот же день Гладков сообщил, что число поврежденных объектов после недавних обстрелов Белгородской области со стороны украинских войск возросло до 61: различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении, а также 27 автомобилях.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.