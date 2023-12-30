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Россиянина осудили за госизмену в подростковом возрасте

Суд в Адыгее приговорил 18-летнего жителя к колонии за передачу данных ВСУ

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Верховный суд Республики Адыгея признал виновным в государственной измене 18-летнего жителя Майкопа, который, еще будучи несовершеннолетним, собирал и передавал данные Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Подросток собирал информацию об одной из воинских частей в Майкопе и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Суд вынес ему наказание по ст. 275 УК РФ (госизмена) с применением ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). Молодому человеку назначили четыре года лишения свободы и один год ограничения свободы. Основное наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в силу. В суде сообщили, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В октябре 2023 года за госизмену осудили жителя Крыма. Ему вынесли наказание в виде восьми лет лишения свободы. Мужчина хотел уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ вычислила россиянина, захотевшего вступить в ВСУ.

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